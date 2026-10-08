Женская сборная России по футболу разгромила Индию со счётом 4:0

Женская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Индии в товарищеском матче. Встреча в Калькутте завершилась со счётом 4:0.

Счёт на 41-й минуте открыла Яна Шеина. После перерыва дубль оформила Кира Петухова, отличившаяся на 60-й и 65-й минутах. Итоговый результат на 81-й минуте установила Яна Свистунова.

Команды вновь встретятся 11 октября. Второй матч также пройдёт в рамках товарищеской серии.

Предыдущие товарищеские матчи женская сборная России провела в июне против Китая. 3 июня команда Юрия Красножана победила соперниц со счётом 2:1, а через четыре дня вновь оказалась сильнее — 1:0. Таким образом, победа над Индией стала для россиянок третьей подряд в международных товарищеских встречах

С 2022 года российские футбольные клубы и национальные сборные отстранены от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому сборные России проводят преимущественно товарищеские встречи. Женская национальная команда в последние годы играла со сборными Белоруссии, Ирана, Китая, КНДР и другими соперниками, продолжая международную практику вне официальных квалификационных циклов.

Ранее мужская сборная России сыграла вничью с командой Нигерии со счётом 3:3. При этом подопечные Валерия Карпина упустили преимущество в два мяча.