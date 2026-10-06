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Регион
Опубликовано 6 октября, 18:14

Россия — Нигерия 6 октября 2026: составы, где смотреть матч, время начала и результат

Оглавление
Россия — Нигерия: стартовый состав России
Стартовый состав Нигерии
Где смотреть Россия — Нигерия 6 октября
Во сколько начинается матч Россия — Нигерия
Россия — Нигерия: счёт и голы
Что известно о сборной России перед матчем
Россия — Нигерия: история встреч
FAQ

Россия — Нигерия 6 октября 2026 года: стартовый состав сборной России, время начала матча в 19:00 мск, где смотреть трансляцию, счёт, голы и результат.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сборная России 6 октября завершит осенний сбор товарищеским матчем против Нигерии на стадионе «Нижний Новгород». Встреча начнётся в 19:00 мск. Россия уже объявила стартовый состав: с первых минут сыграют Александр Соболев, Алексей Батраков и Матвей Кисляк, капитаном станет Иван Обляков. В этом материале — составы, время начала, где смотреть, счёт, голы и итог матча.

Россия — Нигерия: стартовый состав России

Максименко — Круговой, Осипенко, Мелёхин, Вахания — Батраков, Кисляк, Обляков — Садулаев, Соболев, Алексей Миранчук.

Капитан — Иван Обляков.

В запасе: Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев, Арсен Адамов, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Турпал-Али Ибишев, Максим Петров, Наиль Умяров, Артём Карпукас, Данил Пруцев, Кирилл Глебов, Максим Глушенков и Константин Тюкавин.

Стартовый состав Нигерии

Где смотреть Россия — Нигерия 6 октября

Во сколько начинается матч Россия — Нигерия

6 октября, 19:00 мск, стадион «Нижний Новгород».

Россия — Нигерия: счёт и голы

Россия — Нигерия — 0:0

Что известно о сборной России перед матчем

Россия — Нигерия: история встреч

FAQ

  • Когда матч Россия — Нигерия?

6 октября 2026 года.

  • Во сколько начинается Россия — Нигерия?

В 19:00 мск.

  • Где играют Россия и Нигерия?

На стадионе «Нижний Новгород».

  • Кто сыграет в старте России?

Максименко, Круговой, Осипенко, Мелёхин, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Садулаев, Соболев и Алексей Миранчук.

  • Кто капитан России?

Иван Обляков.

  • Где смотреть Россия — Нигерия?

Указать официальный канал и онлайн-площадку после финальной редакционной проверки.

  • Какой счёт Россия — Нигерия?

До стартового свистка — 0:0.

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Александра Новоселова
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