Россия — Нигерия 6 октября 2026: составы, где смотреть матч, время начала и результат
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Россия — Нигерия 6 октября 2026 года: стартовый состав сборной России, время начала матча в 19:00 мск, где смотреть трансляцию, счёт, голы и результат.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сборная России 6 октября завершит осенний сбор товарищеским матчем против Нигерии на стадионе «Нижний Новгород». Встреча начнётся в 19:00 мск. Россия уже объявила стартовый состав: с первых минут сыграют Александр Соболев, Алексей Батраков и Матвей Кисляк, капитаном станет Иван Обляков. В этом материале — составы, время начала, где смотреть, счёт, голы и итог матча.
Россия — Нигерия: стартовый состав России
Максименко — Круговой, Осипенко, Мелёхин, Вахания — Батраков, Кисляк, Обляков — Садулаев, Соболев, Алексей Миранчук.
Капитан — Иван Обляков.
В запасе: Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев, Арсен Адамов, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Турпал-Али Ибишев, Максим Петров, Наиль Умяров, Артём Карпукас, Данил Пруцев, Кирилл Глебов, Максим Глушенков и Константин Тюкавин.
Стартовый состав Нигерии
Где смотреть Россия — Нигерия 6 октября
Во сколько начинается матч Россия — Нигерия
6 октября, 19:00 мск, стадион «Нижний Новгород».
Россия — Нигерия: счёт и голы
Россия — Нигерия — 0:0
Что известно о сборной России перед матчем
Россия — Нигерия: история встреч
FAQ
- Когда матч Россия — Нигерия?
6 октября 2026 года.
- Во сколько начинается Россия — Нигерия?
В 19:00 мск.
- Где играют Россия и Нигерия?
На стадионе «Нижний Новгород».
- Кто сыграет в старте России?
Максименко, Круговой, Осипенко, Мелёхин, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Садулаев, Соболев и Алексей Миранчук.
- Кто капитан России?
Иван Обляков.
- Где смотреть Россия — Нигерия?
Указать официальный канал и онлайн-площадку после финальной редакционной проверки.
- Какой счёт Россия — Нигерия?
До стартового свистка — 0:0.