Россия — Нигерия 6 октября 2026: составы, где смотреть матч, время начала и результат

Сборная России 6 октября завершит осенний сбор товарищеским матчем против Нигерии на стадионе «Нижний Новгород». Встреча начнётся в 19:00 мск. Россия уже объявила стартовый состав: с первых минут сыграют Александр Соболев, Алексей Батраков и Матвей Кисляк, капитаном станет Иван Обляков. В этом материале — составы, время начала, где смотреть, счёт, голы и итог матча.