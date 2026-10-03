Сборная России разгромила Намибию со счётом 6:0 в Екатеринбурге

Сборная России по футболу разгромила команду Намибии со счётом 6:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» и стала первой игрой национальной команды в столице Урала.

По одному мячу забили Лечи Садулаев, Данил Пруцев и Константин Тюкавин. Максим Глушенков оформил дубль, ещё один гол с пенальти забил Максим Петров.

Россия и Намибия встретились впервые в истории.

В стартовом составе россиян вышли Агкацев, Адамов, Мелёхин, Осипенко, Бевеев, Карпукас, Умяров, Пруцев, Алексей Миранчук, Садулаев и Соболев. Капитаном команды стал Миранчук. На замены выходили Митрюшкин, Тюкавин, Глушенков, Кирилл Глебов, Круговой, Вахания, Обляков, Батраков, Ибишев и Петров

Сборная Намибии по футболу, известная под прозвищем «Храбрые воины», представляет страну в соревнованиях ФИФА и Африканской конфедерации футбола. Команда ни разу не выходила на чемпионат мира, а на Кубке африканских наций выступала четыре раза; лучший результат — выход в 1/8 финала на турнире 2023 года. По состоянию на июль 2026 года Намибия занимала 121-е место в рейтинге ФИФА.

«Екатеринбург-Арена» ранее принимала четыре матча чемпионата мира 2018 года. Екатеринбург стал 16-м российским городом, где национальная команда провела домашнюю встречу.

Нынешний осенний сбор команда Валерия Карпина начала победой над Ираном со счётом 2:0 в Казани. Оба мяча в той встрече забил Александр Головин.

Завершит сбор российская команда 6 октября матчем с Нигерией в Нижнем Новгороде. В июне 2025 года соперники встречались в Москве и сыграли вничью 1:1.