Гранды мирового футбола: Карпин назвал желаемых соперников для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин хотел бы провести товарищеские матчи с Испанией, Аргентиной и Францией. Желаемых соперников наставник национальной команды назвал в беседе с «Советским спортом».

«А кто на первом месте в рейтинге? Испания? Значит, с Испанией хотелось бы сыграть, с Аргентиной, Францией», — сказал Карпин.

Все три команды занимают верхние строчки рейтинга ФИФА. Испания после победы на чемпионате мира — 2026 поднялась на первое место, Аргентина располагается на втором, а Франция — на третьем.

Карпин считает, что возможность встретиться с такими соперниками у российской команды в будущем остаётся.

Сейчас сборная России проводит осенний цикл товарищеских встреч. 3 октября команда Карпина впервые в истории играет с Намибией в Екатеринбурге. Следующий матч запланирован на 6 октября — соперником станет Нигерия.

До этого россияне начали сбор с победы над Ираном со счётом 2:0. На осенние встречи Карпин вызвал 29 футболистов.