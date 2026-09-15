Сборная России назвала состав на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией

Сборная России по футболу объявила итоговый состав на осенний учебно-тренировочный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина проведёт сразу три товарищеских матча. В заявку вошли 29 футболистов.

Сбор начнётся 21 сентября. Первым соперником россиян станет Иран — команды встретятся 29 сентября в Казани. Затем 3 октября сборная сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября — с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Арсен Адамов («Ахмат»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Кирилл Данилов и Данил Круговой (оба — ЦСКА), Игорь Дивеев («Зенит»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Евгений Морозов и Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Максим Осипенко («Динамо»).

Полузащитники: Артём Карпукас и Максим Глушенков (оба — «Зенит»), Данил Пруцев и Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Алексей Батраков («Галатасарай»), Матвей Кисляк, Иван Обляков и Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Краснодар») и Александр Соболев («Зенит»).

По сравнению с расширенным списком из 38 футболистов в окончательную заявку не попали, в частности, Арсен Захарян, Антон Миранчук, Денис Адамов и Владислав Тороп.

С Ираном сборная России последний раз встречалась в октябре 2025 года и победила со счётом 2:1. С Нигерией россияне сыграли вничью 1:1 в июне 2025-го, а с Намибией национальная команда встретится впервые.

Ранее Life.ru рассказывал о расширенном составе сборной России из 38 футболистов, из которого тренерский штаб теперь сформировал окончательную заявку.