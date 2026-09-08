Где и с кем сборная России проведёт октябрьские матчи: известны города и соперники

Сборная России по футболу в октябре сыграет с командами Намибии и Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

21 сентября подопечные Валерия Карпина соберутся на осенний сбор. В его рамках запланированы три игры. Уже 29 сентября национальная команда выйдет на поле в Казани против Ирана, а в следующем месяце проведет ещё два спарринга.

3 октября соперником хозяев станет Намибия. Эта встреча пройдет на «Екатеринбург Арене». Стадион известен по матчам ЧМ-2018, тогда на местных трибунах побывало свыше 100 тысяч зрителей.

Намибийцы в марте участвовали в турнире в Казахстане, где уступили хозяевам 0:2. Во втором поединке они разошлись миром с Коморскими Островами (0:0), но оказались точнее в серии пенальти.

6 октября российская команда переедет в Нижний Новгород. Там ей будет противостоять Нигерия. На этой арене сборная уже играла в 2019 году и одолела Кипр благодаря голу Алексея Ионова. Тот матч посетили 42 228 человек.

Единственная очная встреча с нигерийцами состоялась летом 2025 года в «Лужниках». Тогда команды забили друг другу по мячу (1:1). В первом тайме автогол игрок африканской сборной Семи Аджайи отправил мяч в свои ворота. Однако Толу Арокодаре во втором тайме сравнял счёт.

О времени начала октябрьских игр и старте продаж билетов будет объявлено дополнительно.

Напомним, предыдущий матч сборной России состоялся 9 июня. Подопечные Валерия Карпина разгромили команду Тринидада и Тобаго со счётом 3:0. Отличились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. Ворота защищали Антон Митрюшкин и Денис Адамов.