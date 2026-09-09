«Спартак» включился в борьбу за Головина и предложил «Монако» почти 20 млн евро

Московский «Спартак» сделал предложение «Монако» по трансферу Александра Головина, сообщает журналист Иван Карпов. Красно-белые готовы заплатить за 30-летнего полузащитника сборной России €19 млн.

В случае согласия клуба Лиги 1 «Спартаку» предстоит договориться с самим футболистом. Как сообщает Metaratings, представители Головина запросили контракт на три-четыре года с зарплатой €4,5–5 млн за сезон плюс бонусы.

По информации источника, московский клуб готов обсуждать условия, на которых настаивает сторона игрока. Таким образом, только гарантированная зарплата Головина за четыре года при максимальной ставке может составить €20 млн без учёта бонусов.

При этом ранее сам футболист говорил, что переход в «Спартак» для него является табу. Головин — воспитанник ЦСКА, за основную команду которого выступал до отъезда в Монако.

Интерес к полузащитнику также приписывают «Зениту». Агент Тимур Гурцкая ранее рассказывал, что представители Головина запрашивали у петербургского клуба сопоставимую зарплату, тогда как «Зенит» был готов платить около €3,8 млн в год — примерно столько россиянин получает в «Монако».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. За это время он провёл 271 матч во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал 48 результативных передач. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в €18 млн.

Напомним, ранее СМИ сообщили о возможном уходе Головина из «Монако». Полузащитник покинул РПЛ восемь лет назад, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов — рекордную сумму трансфера для российских футболистов.