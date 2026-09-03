Возвращение домой? «Монако» готовится продать Головина в ближайшие дни

Российский полузащитник Александр Головин может покинуть «Монако» и продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ. Руководство французской команды рассчитывает завершить переход в ближайшие дни, сообщает Nice-Matin.

По информации издания, интерес к 30-летнему футболисту проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Сам игрок, как отмечается, не исключает возвращение в Россию после восьми сезонов во Франции. Ожидается, что сделка может быть оформлена до 10 сентября. Предполагаемая сумма трансфера оценивается в €20–25 млн.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За это время он провёл за клуб 270 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 47 результативных передач. В составе французской команды россиянин становился серебряным призёром чемпионата и Кубка Франции, а также трижды занимал третье место в национальном первенстве.

«Монако» приобрёл Головина у московского ЦСКА за €30 млн. Этот переход остаётся самым дорогим трансфером российского футболиста в истории.

Ранее Головин отметился голевой передачей в домашнем матче второго тура чемпионата Франции против «Марселя». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.