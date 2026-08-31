Пас Головина помог «Монако» победить «Марсель» в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в домашнем матче второго тура чемпионата Франции против «Марселя». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Головин поучаствовал в первом голе своей команды: уже на 13-й минуте он ассистировал немецкому нападающему Парису Бруннеру, который открыл счёт в матче. Во втором тайме, на 54-й минуте, Бруннер оформил дубль и установил окончательный результат встречи.

Для Головина это первое результативное действие в текущем розыгрыше Лиги 1. В стартовом туре против «Гавра» (1:0) полузащитник ушёл с поля без голов и голевых передач.

Зато в еврокубках российский легионер уже успел отличиться: в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против польского «Гурника» (4:1) Головин забил гол, который помог «Монако» пробиться в общий этап турнира.

После двух туров «Монако» остаётся единственной командой чемпионата Франции, выигравшей обе стартовые встречи. С 6 очками клуб возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Марсель» с 3 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре «Монако» 4 сентября отправится в гости к «Пари Сен-Жермен» — команде, за которую выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «Марсель» днём позже, 6 сентября, примет на своём поле «Париж».