«Просто сходил в туалет»: В «Реал Сосьедад» высмеяли слухи о выходке Захаряна

В «Реал Сосьедад» опровергли информацию о том, что российский полузащитник Арсен Захарян устроил демарш во время матча с «Эспаньолом» из-за того, что не вышел на поле.

Ранее испанские СМИ писали, что после пятой замены Захарян якобы понял, что тренерский штаб больше не выпустит его на поле, снял манишку и ушёл в подтрибунное помещение.

Пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате объяснил ситуацию куда проще.

«Он сходил в туалет, а затем вернулся. Это всё, что произошло», — заявил представитель «Реал Сосьедад».

Таким образом, в клубе отрицают версию о конфликте российского футболиста с тренерским штабом. Матч третьего тура Ла Лиги завершился победой «Реал Сосьедад» над «Эспаньолом» со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Захарян пока получает немного игрового времени. В одном из матчей он появился на поле лишь на несколько минут, а большую часть прошлого сезона пропустил из-за проблем со здоровьем и травм.

Ранее Life.ru сообщал, что Арсен Захарян стал обладателем Кубка Испании в составе «Реал Сосьедад». В финале против мадридского «Атлетико» россиянин не сыграл из-за острого гастроэнтерита, однако получил трофей вместе с командой. В прошлом сезоне он провёл за клуб 20 матчей и забил один мяч. Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года, его контракт рассчитан до 2029-го.