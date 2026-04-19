«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, решающий матч прошёл в Севилье на стадионе «Ла Картуха» против мадридского «Атлетико». Основное время закончилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказался баскский клуб — 4:3.

Российский футболист Арсен Захарян тоже получил победный трофей, хотя в финале не играл — у него был острый гастроэнтерит. В этом сезоне он провёл 20 матчей за команду и забил один гол. Захаряну 22 года, но закрепиться в основном составе ему мешают постоянные травмы.

Он перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года, контракт рассчитан до конца сезона 2028/29. Захарян — воспитанник московского «Динамо». Вместе с «Динамо» он становился бронзовым призёром чемпионата России и финалистом Кубка страны в сезоне 2021/22.

Ранее стало известно, что американские власти рассчитывают на участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу и ждут её приезда в страну. Хотя отношения между США и Ираном остаются напряжёнными, в Белом доме всё равно готовятся к турниру с участием иранской команды. Эндрю Джулиани, который возглавляет рабочую группу по подготовке ЧМ-2026, подтвердил, что футболисты должны прибыть в США к 10 июня.