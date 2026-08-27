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27 августа, 19:47

Футболист «Монако» Головин отличился в матче квалификации Лиги конференций

Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic

Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic

Российский полузащитник Александр Головин забил гол в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против польского «Гурника». Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 4:1.

Головин отличился на 50-й минуте, отправив третий мяч своей команды в ворота соперника. Через пять минут после гола россиянина заменили.

Первый матч между командами завершился победой «Монако» со счётом 3:2. Головин пропускал эту игру из-за дисквалификации.

По итогам двух встреч французский клуб вышел в общий этап Лиги конференций. Жеребьёвка турнира состоится 28 августа.

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Ранее «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» со счётом 4:1 в матче чемпионата Испании, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе — французский нападающий оформил хет-трик, забив три мяча на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Ещё один гол мадридцев на счету Винисиуса Жуниора.

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Виталий Приходько
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