«Монако» со счётом 2:1 одержал волевую победу над «Пари Сен-Жермен» в гостевом матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.

Счёт в матче открыли хозяева: на 31-й минуте защитник парижан Маркиньос вывел ПСЖ вперёд. Однако после перерыва «Монако» переломил ход встречи. На 58-й минуте Флавиу Назинью сравнял счёт, а на 72-й минуте Станис Идумбо забил победный мяч после результативной передачи российского полузащитника Александра Головина.

Полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 87 минут, записав на свой счёт результативный пас. Ворота парижского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов, он неудачно сыграл в моменте с победным голом монегасков, мяч после удара Идумбо отскочил от вратаря в ворота.

ПСЖ, являющийся действующим чемпионом Франции, не может одержать ни одной победы на старте нового сезона. До этого команда дважды сыграла вничью на выезде — с «Ренном» и «Лиллем» (оба матча завершились со счётом 2:2).

После трёх туров «Монако» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 9 очков из 9 возможных. ПСЖ с двумя баллами располагается на 12-м месте.

В следующем туре «Монако» 12 сентября сыграет в гостях против «Страсбура», а ПСЖ днём позже встретится на выезде с «Брестом».

Ранее в Сети появились слухи о возможном возвращении Александра Головина в чемпионат России. Прошедшим летом сообщалось также об интересе к игроку из Англии.