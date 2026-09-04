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Опубликовано 4 сентября, 20:04

«Галатасарай» в первом матче в старте с Батраковым выиграл стамбульское дерби

Алексей Батраков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _batrakov__9

Алексей Батраков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _batrakov__9

Алексей Батраков впервые вышел в стартовом составе «Галатасарая», а его команда в напряжённом стамбульском дерби с «Истанбул Башакшехир» сумела набрать три очка. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Российский полузащитник провёл на поле 68 минут. Результативными действиями он не отметился.

К этому моменту «Галатасарай» вёл благодаря голу Виктора Осимхена, однако хозяева сумели сравнять счёт после пенальти, реализованного Эльдором Шомуродовым. Затем команды обменялись ещё двумя мячами, а победу гостям принес точный удар Габриэла Сары на 90-й минуте.

Дополнительным ударом по «Башакшехиру» стало удаление Умута Бозока, получившего прямую красную карточку за грубое нарушение.

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Для 21-летнего Батракова это был второй матч за турецкий клуб, но он впервые появился в стартовом составе. Россиянин перешёл в «Галатасарай» 20 августа, подписав контракт до 2031 года. Сумма трансфера составила €25 млн.

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Артём Гапоненко
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