Батраков дебютировал за «Галатасарай» в чемпионате Турции и отдал предголевой пас

Российский хавбек Алексей Батраков впервые сыграл за «Галатасарай». Полузащитник появился на поле после перерыва в домашней для стамбульской команды встрече третьего тура чемпионата Турции против «Гёзтепе».

Практически сразу после выхода россиянин оказался участником атаки, которая завершилась вторым голом «Галатасарая». На данный момент счёт в матче 3:2, встреча продолжается.

Батраков присоединился к турецкому клубу 20 августа после ухода из московского «Локомотива». Стороны заключили пятилетнее соглашение. В предыдущем туре чемпионата Турции против «Эрзурумспора» россиянин не попал в заявку.