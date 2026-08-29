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29 августа, 20:11

Батраков дебютировал за «Галатасарай» в чемпионате Турции и отдал предголевой пас

Алексей Батраков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galatasaray

Алексей Батраков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galatasaray

Российский хавбек Алексей Батраков впервые сыграл за «Галатасарай». Полузащитник появился на поле после перерыва в домашней для стамбульской команды встрече третьего тура чемпионата Турции против «Гёзтепе».

Практически сразу после выхода россиянин оказался участником атаки, которая завершилась вторым голом «Галатасарая». На данный момент счёт в матче 3:2, встреча продолжается.

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Батраков присоединился к турецкому клубу 20 августа после ухода из московского «Локомотива». Стороны заключили пятилетнее соглашение. В предыдущем туре чемпионата Турции против «Эрзурумспора» россиянин не попал в заявку.

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Артём Гапоненко
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