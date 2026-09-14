Брест — ПСЖ 0:1: Сафонов впервые в сезоне сыграл на ноль и помог парижанам победить

ПСЖ одержал первую победу в новом сезоне Лиги 1 благодаря раннему голу Феррана Торреса. Матвей Сафонов провёл первый сухой матч сезона и стал одним из главных героев встречи с «Брестом».

Парижский ПСЖ обыграл «Брест» со счётом 1:0 в матче четвёртого тура чемпионата Франции сезона-2026/27. Единственный гол уже на пятой минуте забил Ферран Торрес, а российский вратарь Матвей Сафонов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Для россиянина это первый сухой матч в нынешнем сезоне, а для ПСЖ — первая победа в новом розыгрыше Лиги 1.

Брест — ПСЖ: итоговый счёт матча 13 сентября

Матч «Брест» — ПСЖ прошёл 13 сентября на стадионе «Франсис Ле Бле» и завершился минимальной победой гостей — 0:1.

Гол: Ферран Торрес, 5-я минута.

Парижане начали чемпионат непривычно тяжело. В первых трёх турах действующий чемпион Франции дважды сыграл вничью — с «Ренном» и «Лиллем» — и уступил «Монако». Поэтому победа над «Брестом» стала для команды Луиса Энрике первой в Лиге 1 сезона-2026/27. После четырёх матчей ПСЖ набрал пять очков.

За несколько дней до поездки в Брест парижане уже показали, что постепенно набирают форму: в Лиге чемпионов они разгромили братиславский «Слован» со счётом 6:1, причём Торрес оформил хет-трик. На Life.ru мы рассказывали, как ПСЖ с Сафоновым разгромил «Слован».

Как сыграл Матвей Сафонов в матче «Брест» — ПСЖ

Для Сафонова игра в Бресте получилась особенно важной. Российский голкипер начинал сезон основным вратарём ПСЖ, однако пропускал во всех шести предыдущих официальных матчах команды. В трёх первых турах Лиги 1 в его ворота влетело шесть мячей.

На этот раз Сафонов отыграл все 90 минут и впервые в сезоне сохранил ворота сухими. По данным WhoScored, россиянин отразил шесть ударов и получил оценку 8,4 — лучшую среди футболистов ПСЖ.

Особенно важной его игра стала после перерыва, когда «Брест» усилил давление. Один из наиболее опасных моментов возник у Камори Думбия: полузащитник хозяев сначала попал в штангу, а позднее заставил Сафонова вступить в игру и спасать парижан.

После матча сам Сафонов отметил, что для команды было особенно важно наконец не пропустить и забрать три очка после неудачного старта чемпионата. Для россиянина эта встреча стала первым «сухарём» в сезоне-2026/27.

Кто забил победный гол ПСЖ

Единственный мяч забил Ферран Торрес. Испанец отличился уже на пятой минуте встречи, завершив быструю атаку ПСЖ точным низовым ударом.

Торрес продолжает результативный старт после перехода в Париж: гол «Бресту» стал для него уже шестым в пяти матчах за ПСЖ во всех турнирах. За несколько дней до этого форвард трижды забил «Словану» в Лиге чемпионов.

Парижане могли увеличить преимущество, однако второй гол так и не забили. Поэтому чем ближе был финальный свисток, тем большее значение приобретала игра Сафонова и обороны ПСЖ.

Как прошёл матч «Брест» — ПСЖ

Несмотря на статус фаворита, ПСЖ не провёл встречу исключительно у чужих ворот. После раннего гола Торреса хозяева продолжили искать свои моменты и несколько раз серьёзно потревожили оборону гостей.

«Брест» особенно активно выглядел во второй половине встречи. Думбия попал в каркас ворот, Сафонову пришлось несколько раз вступать в игру, однако сравнять счёт хозяева так и не смогли.

Для ПСЖ итоговые 1:0 оказались гораздо важнее качества футбола: команда прервала трёхматчевую серию без побед в чемпионате и впервые в сезоне сохранила ворота сухими. До этого парижане пропустили шесть голов за три тура Лиги 1.

Ранее ПСЖ пришлось спасать матч против «Лилля», уступая по ходу встречи. Life.ru подробно рассказывал о том, как urlпарижане вырвали ничью 2:2 в концовкеhttps://life.ru/p/1917760.

Что означает победа ПСЖ над «Брестом»

Перед четвёртым туром у ПСЖ было всего два очка после трёх матчей и ни одной победы. После успеха в Бресте команда Луиса Энрике набрала пять очков и сократила отставание от лидирующей группы.

Главный результат для парижан — завершение неудачной стартовой серии. Для Сафонова же матч может оказаться ещё важнее: после нескольких игр, в которых российский вратарь подвергался критике за пропущенные мячи, он провёл пока лучший матч нового сезона и впервые сохранил ворота сухими. WhoScored признал его лучшим игроком ПСЖ во встрече.

Когда следующий матч ПСЖ

Следующий матч чемпионата Франции ПСЖ проведёт 20 сентября. Парижане снова сыграют на выезде — против «Марселя» на стадионе «Велодром». Это будет встреча пятого тура Лиги 1.

Как закончился матч «Брест» — ПСЖ?

ПСЖ победил «Брест» со счётом 1:0. Единственный гол забил Ферран Торрес на пятой минуте.

Сыграл ли Матвей Сафонов на ноль?

Да. Матвей Сафонов провёл полный матч и впервые в сезоне-2026/27 не пропустил ни одного мяча.

Сколько сейвов сделал Сафонов в матче с «Брестом»?

По статистике WhoScored, российский вратарь сделал шесть сейвов. Сервис поставил ему оценку 8,4 — самую высокую среди футболистов ПСЖ.

Кто забил в матче «Брест» — ПСЖ?

Автором единственного гола стал Ферран Торрес. Испанский нападающий отличился на пятой минуте.

Когда ПСЖ сыграет следующий матч?