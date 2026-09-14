ПСЖ обыграл «Брест» в чемпионате Франции, Сафонов впервые сыграл «на ноль»

ПСЖ вырвал победу у «Бреста» со счётом 1:0 в четвёртом туре чемпионата Франции. Парижане открыли счёт уже на пятой минуте: Ферран Торрес пробил из-за штрафной после передачи Усмана Дембеле.

Преимущество долго оставалось единственным результативным эпизодом матча, хотя «Брест» не раз приближался к тому, чтобы его ликвидировать. Сафонов начал выручать команду ещё в первой половине. Вратарь парировал удары Пате Мбупа и Людовика Ажорка, а после перерыва справился с попыткой Камори Думбия. Вскоре тому же Думбия не хватило нескольких сантиметров — мяч после его удара пришёлся в штангу.

ПСЖ тоже имел шансы снять напряжение с концовки. Жоау Невеш дважды проверил Эгиля Сельвика, но голкипер «Бреста» оба раза не позволил счёту измениться. В итоге парижанам пришлось сохранять преимущество в один мяч до финального свистка. ПСЖ набрал пять очков и одержал первую победу в чемпионате после двух ничьих и поражения. У «Бреста» также пять баллов.

Ранее «Пари Сен-Жермен» начал общий этап Лиги чемпионов с уверенной победы над братиславским «Слованом». Встреча в Париже завершилась со счётом 6:1. Усман Дембеле открыл счёт на 17-й минуте, а вскоре удвоил преимущество парижан. Ещё до перерыва Ферран Торрес довёл разницу до трёх мячей. После возобновления игры испанец продолжил разгром гостей. Торрес забил на 47-й минуте, а спустя десять минут оформил хет-трик — таким образом, к середине второго тайма ПСЖ вёл уже 5:0.