Головин пропустит матчи сборной России с Намибией и Нигерией из-за травмы

Александр Головин не сыграет в оставшихся октябрьских матчах сборной России с Намибией и Нигерией из-за травмы голеностопа. Решение отпустить полузащитника обратно в «Монако» подтвердил главный тренер национальной команды Валерий Карпин

Футболист приехал вместе со сборной в Екатеринбург, где его осмотрели врачи. Боль в повреждённой ноге сохранялась, поэтому тренерский штаб отказался от идеи выпускать хавбека на поле. После обследования Головин покинул расположение команды.

Повреждение он получил 29 сентября во встрече с Ираном в Казани. Россия выиграла со счётом 2:0, а оба мяча забил именно Головин. По ходу игры полузащитник подвернул голеностоп.

Следующий товарищеский матч команда Карпина проведёт 3 октября в Екатеринбурге против Намибии. Через три дня россияне сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде. Между тем защитник сборной Намибии назвал Головина самым опасным игроком команды России.