Защитник сборной Намибии Риаан Ханамуб назвал полузащитника «Монако» Александра Головина самым опасным игроком сборной России в преддверии товарищеского матча, который состоится 3 октября. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко он подчеркнул, что Головин является топ-игроком, от которого исходит наибольшая угроза для обороны намибийской команды.

Футболист отметил недавний дубль российского хавбека в ворота Ирана как подтверждение его высокой формы и результативности на международном уровне. Ханамуб признал, что матч с Россией имеет особое значение для Намибии, поскольку команде предстоит сыграть против футболистов, выступающих в ведущих европейских чемпионатах.

Защитник назвал предстоящую игру сложной, но очень интересной, отметив высокий общий уровень российских игроков. Он также упомянул недавний опыт выступлений в Европе, когда в начале месяца Намибия уступила Казахстану со счётом 0:2 в рамках серии матчей ФИФА, что даёт команде представление о стиле и интенсивности футбола на постсоветском пространстве.

А ранее Life.ru сообщал, что дубль Головина принёс сборной России победу в матче против Ирана. Спортсмен отличился дважды ещё в первом тайме. Первый гол он забил на 21-й минуте после передачи Алексея Батракова, а на 36-й оформил дубль ударом со штрафного.