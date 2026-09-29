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Опубликовано 29 сентября, 21:20

Дубль Головина принёс сборной России победу в матче против Ирана

Обложка © Telegram / РФС | Сборная России по футболу

Обложка © Telegram / РФС | Сборная России по футболу

Сборная России обыграла Иран со счётом 2:0 в товарищеском матче в Казани. Оба мяча забил полузащитник «Монако» Александр Головин.

Головин отличился дважды ещё в первом тайме. Первый гол он забил на 21-й минуте после передачи Алексея Батракова, а на 36-й оформил дубль ударом со штрафного. После перерыва счёт больше не изменился. Встречу на стадионе в Казани посетили 34 362 зрителя.

Для сборной России это вторая подряд победа над Ираном. В октябре 2025 года команда Валерия Карпина также оказалась сильнее соперника — 2:1. Следующий матч россияне проведут 3 октября против Намибии в Екатеринбурге. Ещё через три дня, 6 октября, национальная команда сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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Ранее Life.ru подробно рассказывал о матче России и Ирана, составах и истории личных встреч. До нынешней игры команды встречались четыре раза, имея по одной победе и две ничьи.

Больше новостей о матчах, игроках и сборной России — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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