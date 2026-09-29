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Опубликовано 29 сентября, 20:16

«Мне уйти, Саш?» Головин и Соболев устроили новый обмен колкостями

Головин в шутку предложил Соболеву уйти из сборной России

Александр Головин и Александр Соболев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alex_golovin17, a.sobolev97

Александр Головин и Александр Соболев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alex_golovin17, a.sobolev97

Александр Головин и Александр Соболев вновь подкололи друг друга в расположении сборной России перед матчем с Ираном. Видео их перепалки опубликовала пресс-служба национальной команды.

Головин и Соболев перешучиваются по пути в Казань. Видео © VK / Сборная России по футболу

Эпизод произошёл в самолёте по пути в Казань. Соболев попытался занять место рядом с Головиным, однако тот предложил ему пересесть.

«Мне уйти, Саш?» — спросил нападающий «Зенита».

«Да, уйди. Из сборной желательно», — ответил Головин.

Игроки уже не впервые публично троллят друг друга в расположении национальной команды. В этот раз их перепалка появилась в соцсетях сборной за несколько часов до товарищеской встречи с Ираном.

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На поле с первых минут из этого дуэта выйдет только Головин. Полузащитник «Монако» получил капитанскую повязку, тогда как Соболев остался в запасе. Матч России и Ирана проходит 29 сентября на «Казань Арене».

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Юрий Лысенко
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