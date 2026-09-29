Головин — капитан, Сафонов — в воротах: Раскрыт состав России на матч с Ираном

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч против Ирана. Команду с капитанской повязкой выведет Александр Головин, место в воротах займёт Матвей Сафонов, а на острие атаки сыграет Константин Тюкавин. Об этом сообщил РФС.

С первых минут также выйдут Илья Вахания, Игорь Дивеев, Виктор Мелёхин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Алексей Батраков и Максим Глушенков. Полностью стартовый состав России выглядит так: Сафонов — Вахания, Дивеев, Мелёхин, Круговой — Обляков, Кисляк, Батраков, Глушенков, Головин — Тюкавин.

На скамейке запасных останутся Александр Максименко, Станислав Агкацев, Антон Митрюшкин, Мингиян Бевеев, Кирилл Ибишев, Максим Осипенко, Арсен Адамов, Кирилл Глебов, Артём Карпукас, Максим Петров, Алексей Миранчук, Данил Пруцев, Лечи Садулаев, Наиль Умяров и Александр Соболев.

Матч Россия — Иран пройдёт 29 сентября на «Казань Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Накануне РФС также представил специальную капитанскую повязку для этой игры с символами Татарстана — барсом и элементами национального орнамента.