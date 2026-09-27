ЦСКА взял реванш у «Локомотива» и в пятый раз выиграл Кубок России

Женский ЦСКА обыграл московский «Локомотив» со счётом 3:1 и стал обладателем Кубка России. Финальный матч прошёл на «РЖД Арене» в Москве.

Счёт был открыт под занавес первого тайма: на 45-й минуте боснийская нападающая Милена Николич головой замкнула подачу Надежды Смирновой с углового. После перерыва ЦСКА практически за две минуты решил исход встречи — Дарья Яковлева забила на 55-й минуте, а Николич оформила дубль на 57-й.

«Локомотив» сумел отыграть один мяч только на 84-й минуте благодаря Нелли Коровкиной. На большее времени железнодорожницам не хватило.

Для ЦСКА этот Кубок России стал пятым в истории и вторым подряд. Ранее армейская команда брала трофей в 2017, 2022, 2023 и 2025 годах. В прошлом сезоне красно-синие в финале сыграли вничью с «Зенитом» — 0:0, а затем победили в серии пенальти со счётом 4:3.

С «Локомотивом» армейки встретились в решающем матче турнира в третий раз и впервые одержали победу. В финале 2020 года железнодорожницы выиграли после нулевой ничьей в серии пенальти, а в 2024-м взяли верх со счётом 2:0 благодаря дублю Лаиссы.

Всего у «Локомотива» остаётся три Кубка России — команда выигрывала турнир в 2020, 2021 и 2024 годах. ЦСКА с пятью трофеями приблизился к историческим рекордсменам соревнования: по семь побед в Кубке имеют воронежская «Энергия» и пермская «Звезда-2005».

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Нынешний успех позволил ЦСКА не только защитить прошлогодний титул, но и взять реванш у принципиального московского соперника за два предыдущих поражения в очных финалах.

Ранее в нынешнем сезоне ЦСКА не смог взять Суперкубок России: 13 июня армейки уступили московскому «Спартаку», который впервые в своей истории завоевал этот трофей. В чемпионате ЦСКА идёт вторымс 49 очками. Лидирует «Зенит» (50), третий — «Спартак» (43), четвёртый — «Локомотив» (37).