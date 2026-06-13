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13 июня, 12:51

Футболистки «Спартака» обыграли ЦСКА и впервые взяли суперкубок России

Игроки ЖФК «Спартак» на поле. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Мурад Багандов

Игроки ЖФК «Спартак» на поле. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Мурад Багандов

Футболистки московского «Спартака» обыграли ЦСКА в матче за женский суперкубок России. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» и завершилась со счётом 1:0.

Первый и последний гол за игру забила Лара Ивануша (59-я минута). Женский «Спартак» впервые в истории завоевал суперкубок.

Футболистов ЦСКА Рейса и Жоао Виктора внесли в базу «Миротворца»*
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Ранее сборная России по футболу обыграла Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Матч прошёл в Калининграде и завершился со счётом 3:0.

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Матвей Константинов
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