Футболистки «Спартака» обыграли ЦСКА и впервые взяли суперкубок России
Игроки ЖФК «Спартак» на поле. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Мурад Багандов
Футболистки московского «Спартака» обыграли ЦСКА в матче за женский суперкубок России. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» и завершилась со счётом 1:0.
Первый и последний гол за игру забила Лара Ивануша (59-я минута). Женский «Спартак» впервые в истории завоевал суперкубок.
Ранее сборная России по футболу обыграла Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Матч прошёл в Калининграде и завершился со счётом 3:0.
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