Футболистки «Спартака» обыграли ЦСКА и впервые взяли суперкубок России

Футболистки московского «Спартака» обыграли ЦСКА в матче за женский суперкубок России. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» и завершилась со счётом 1:0.

Первый и последний гол за игру забила Лара Ивануша (59-я минута). Женский «Спартак» впервые в истории завоевал суперкубок.

Ранее сборная России по футболу обыграла Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Матч прошёл в Калининграде и завершился со счётом 3:0.