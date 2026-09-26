«Без шуток»: Вагнер Лав рассказал о своём «русском отце»

Бразильский футболист Вагнер Лав (Вагнер Силва ди Соуза) признался, что считает президента ЦСКА Евгения Гинера своим русским отцом. Об этом бывший нападающий армейцев рассказал в интервью официальному сайту клуба.

По словам форварда, руководитель красно-синих сыграл огромную роль не только в его карьере, но и в судьбе всей семьи. Благодаря Гинеру жизнь близких спортсмена изменилась к лучшему.

«Без шуток: он мне как отец. Всем говорю, что у меня есть русский отец!», — сказал он.

Напомним, Вагнер Лав прилетел в Москву для участия в своём прощальном матче. Встреча состоится 26 сентября на «ВЭБ Арене», где сыграют «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». Вместе с бразильцем на поле выйдут его бывшие партнёры, в том числе братья Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев и Милош Красич.

За время выступлений в московском клубе нападающий провёл 259 матчей и забил 124 гола. С армейцами он выиграл Кубок УЕФА, неоднократно становился чемпионом России и обладателем национальных кубковых трофеев. О завершении профессиональной карьеры футболист объявил весной 2026 года.