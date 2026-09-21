Вагнер Лав прилетел в Москву на прощальный матч с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прилетел в Москву для участия в своём прощальном матче. О прибытии бразильца сообщил клуб в соцсетях.

«Всем привет, друзья! Вагнер Лав здесь, Москва», — сказал футболист на видео по-русски.

Видео © Telegram/ПФК ЦСКА

«Легенда в городе, а значит прощальный матч уже близко», — подписала команда видео, сопроводив текст эмодзи с огоньком.

Вагнер Лав объявил о завершении карьеры. За ЦСКА он выступал с перерывами с 2004 по 2013 год, провёл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе армейцев бразилец выиграл Кубок УЕФА, четыре чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка России.

Ранее ЦСКА анонсировал прощальный матч Вагнера Лава, который пройдёт 26 сентября на «ВЭБ Арене». На поле встретятся команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». За армейцев сыграют Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев, Милош Красич и другие бывшие футболисты клуба.