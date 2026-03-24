Легенда РПЛ Вагнер Лав завершил карьеру в 41 год

Один из самых титулованных легионеров в истории российского футбола, экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав (Вагнер Силва ди Соуза), принял решение повесить бутсы на гвоздь. О грядущем уходе из спорта 41-летний бразилец оповестил подписчиков в личном блоге в сети, разместив ролик с названием «Последняя глава». Однако точную дату прощального матча пока не назвал.

«Это сложно. Благодаря Богу у меня было много фантастических моментов», — написал он.

Вагнер Лав рассказал, что ему удалось воплотить в жизнь сразу несколько заветных желаний: выйти на поле легендарной «Мараканы», которую он называет лучшей ареной планеты, примерить футболку национальной сборной Бразилии и отличиться забитым мячом в её составе.

С 2025 года нападающий защищает цвета «Ретро», представляющего четвёртый по значимости дивизион в структуре бразильского футбола. За плечами ветерана — выступления за грандов бразильского футбола: «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», а также «Аваи». В Европе и Азии он отметился игрой за турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», датский «Мидтьюлланн», «Монако», казахстанский «Кайрат» и китайский «Шаньдун Лунэн».

Вагнер Лав — трёхкратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка страны, четырёхкратный обладатель Суперкубка, победитель Кубка УЕФА, обладатель Кубка Китая, чемпион Бразилии, чемпион и обладатель Кубка Казахстана, обладатель Кубка Дании. В составе национальной сборной дважды завоёвывал Кубок Америки. За пентакампеонов Вагнер Лав провёл 20 матчей и забил четыре мяча.

Личные достижения бразильца также впечатляют: лучший бомбардир чемпионата России-2008, лучший бомбардир Кубка УЕФА-2008/09, лучший бомбардир чемпионата Турции-2016/17. Шесть раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Футболист 2008 года в РФ по версии «Спорт-Экспресс», лучший футболист чемпионата Казахстана-2020, член клуба Григория Федотова, лучший нападающий чемпионатов России 1992-2012 годов по версии конкурса «Чемпионату России по футболу 20 лет», а также лучший легионер из дальнего зарубежья в истории чемпионатов России по версии блога сотрудников Sports и «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что нидерландский тренер Дик Адвокат принял решение завершить карьеру. Российским болельщикам он хорошо знаком по работе в петербургском «Зените» и со сборной России. Причиной ухода с поста главного тренера сборной Кюрасао, о котором стало известно 23 февраля, стали серьёзные проблемы со здоровьем его дочери.