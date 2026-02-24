Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 20:43

Бывший тренер сборной России Дик Адвокат завершил карьеру

Дик Адвокат. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Дик Адвокат. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Нидерландский тренер Дик Адвокат, известный россиянам по работе с петербургским «Зенитом» и сборной России, принял решение завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщил его многолетний ассистент Кор Пот.

23 февраля пресс-служба сборной Кюрасао объявила об уходе Адвоката с поста главного тренера. Причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем у его дочери — специалист намерен полностью посвятить себя заботе о семье.

«Ростов» остался без исторического спонсора
«Ростов» остался без исторического спонсора

78-летний Адвокат возглавлял сборную Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира. Мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar