Бывший тренер сборной России Дик Адвокат завершил карьеру

Нидерландский тренер Дик Адвокат, известный россиянам по работе с петербургским «Зенитом» и сборной России, принял решение завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщил его многолетний ассистент Кор Пот.

23 февраля пресс-служба сборной Кюрасао объявила об уходе Адвоката с поста главного тренера. Причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем у его дочери — специалист намерен полностью посвятить себя заботе о семье.

78-летний Адвокат возглавлял сборную Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира. Мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.