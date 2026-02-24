«Ростов» остался без исторического спонсора

Компания «Ростсельмаш» приняла решение приостановить спонсорскую поддержку футбольного клуба «Ростов», выступающего в Российской Премьер-Лиге. Как сообщает портал 161.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия, причиной стала текущая экономическая ситуация.

На данный момент команда под руководством Джонатана Альбы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров в активе «Ростова» 21 очко. Следующий матч клуб проведёт 28 февраля против «Краснодара».

Примечательно, что «Ростов» носил название «Ростсельмаш» на футболках на протяжении 46 лет — с 1957 по 2003 год. Спонсорское соглашение между производителем сельхозтехники и клубом было переподписано в феврале 2019-го.

