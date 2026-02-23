Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао из-за проблем в семье

Дик Адвокат принял решение покинуть пост главного тренера сборной Кюрасао. В разные годы специалист возглавлял петербургский «Зенит» и сборную России. Об этом сообщила пресс-служба ФК на своей странице в социальной сети.

Как сообщили представители национальной команды, Адвокат покидает свой пост, а руководство коллективом переходит к Фреду Рюттену. Причиной ухода специалиста стали серьёзные проблемы со здоровьем у его дочери — тренер намерен всецело посвятить себя заботе о ней и поддержке семьи в трудный период. При этом в команде подчеркнули, что решение далось Адвокату непросто.

Сам наставник неоднократно подчёркивал, что личные обстоятельства и благополучие родных для него всегда были в приоритете перед профессиональной деятельностью, поэтому данный шаг стал для него единственно возможным и вполне закономерным.

Прощаясь с командой, специалист выразил сожаление из-за расставания с островом, местными жителями и футболистами, с которыми ему довелось работать. Он также добавил, что будет вспоминать время, проведённое в Кюрасао, с особой теплотой, поскольку именно там он причастен к одному из самых значимых триумфов в своей богатой карьере — историческому выходу небольшой сборной в финальный турнир чемпионата мира.

Напомним, ранее стало известно, что сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката впервые в истории вышла на ЧМ-2026.