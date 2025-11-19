Сборная Кюрасао под руководством Адвоката впервые в истории вышла на ЧМ-2026

В Кингстоне завершился матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу, в котором сборная Кюрасао сыграла вничью с Ямайкой со счётом 0:0. Этот результат позволил команде островного государства занять первое место в группе B и впервые в истории выйти в финальную часть мирового первенства.

Интересно, что сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, который отсутствовал в решающем матче по семейным обстоятельствам.

Также на ЧМ-2026 от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) пробились сборные Панамы и Гаити. И если для панамцев предстоящий турнир станет первым с 2018 года, то для гаитян выход в финальную часть станет первым с 1974 года.

Ранее Life.ru сообщал, что впервые за 27 лет на ЧМ отобрались сборные Шотландии и Австрии. Также в финальную часть мундиаля вышли сборные Испании, Бельгии и Швейцарии. Таким образом на данный момент известны 42 из 48 участников предстоящего турнира.