Сборные Шотландии и Австрии поедут на чемпионат мира впервые за 27 лет
Гол Скотта Мактоминея через себя в ворота сборной Дании. Обложка © Х / Scotland National Team
Сборные Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Шотландии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, обеспечив первые места в своих группах.
Причём для шотландцев, обыгравших в заключительном туре команду Дании (4:2), забив на 93-й и 99-й минутах, и австрийцев, обеспечивших себе лидерство в группе благодаря ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1), поездка на ЧМ станет первой с 1998 года.
Испания впервые в отборе пропустила и не смогла победить. Этому поспособствовала сборная Турции (2:2). Бельгийцы и швейцарцы также завершили матчи с Лихтенштейном (7:0) и Косово (1:1) в нужную для себя пользу и напрямую вышли на ЧМ. Таким образом на данный момент известны 40 из 48 участников предстоящего турнира.
Ранее участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике, обеспечили себе команды Германии и Нидерландов. Немцы в заключительном туре группового этапа разгромили Словакию со счётом 6:0, а голландцы победили Литву со счётом 4:0. Также на ЧМ-2025 поедут норвежцы во главе с Эрлингом Холанном. А вот украинская сборная заняла вторую позицию в группе D и теперь поборется за выход на мундиаль в стыковых матчах.
