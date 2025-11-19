Сборные Шотландии и Австрии поедут на чемпионат мира впервые за 27 лет

Сборные Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Шотландии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, обеспечив первые места в своих группах.

Причём для шотландцев, обыгравших в заключительном туре команду Дании (4:2), забив на 93-й и 99-й минутах, и австрийцев, обеспечивших себе лидерство в группе благодаря ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1), поездка на ЧМ станет первой с 1998 года.

Испания впервые в отборе пропустила и не смогла победить. Этому поспособствовала сборная Турции (2:2). Бельгийцы и швейцарцы также завершили матчи с Лихтенштейном (7:0) и Косово (1:1) в нужную для себя пользу и напрямую вышли на ЧМ. Таким образом на данный момент известны 40 из 48 участников предстоящего турнира.