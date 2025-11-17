Норвегия отобралась на чемпионат мира по футболу впервые с 1998 года

Сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счётом 4:1 в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года и завоевала путёвку в финальную часть соревнований. Матч проходил в Италии, 17 ноября, и стал триумфальным для норвежской команды.

В составе победителей голами отметились Антонио Нуса (63-я минута), Эрлинг Холанд (78, 80) и Йёрген Ларсен (90+3). За итальянскую сборную единственный мяч забил Франческо Эспозито (11).

Норвежская команда, набрав 24 очка в 8 матчах, заняла первое место в турнирной таблице группы I. Сборная Италии с 18 очками расположилась на второй строчке и теперь поборется за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах. Команда Норвегии последний раз выступала на чемпионате мира в 1998 году. Сборная Норвегия стала 32-й командой, обеспечившей себе участие в чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что сборная Катара впервые сыграет не на домашнем чемпионате мира по футболу. Во втором туре катарцы победили команду ОАЭ со счётом 2:1 и с четырьмя очками выиграла группу А. ОАЭ стали вторыми и сыграют в пятом квалификационном раунде. Сборная Омана на ЧМ-2026 не попадёт.