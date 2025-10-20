Сборная Марокко выиграла молодёжный чемпионат мира по футболу, обыграв Аргентину

В финале молодёжного чемпионата мира (U20) сборная Марокко впервые в своей истории завоевала титул чемпиона, одержав победу над аргентинской командой со счётом 2:0. Решающий вклад в триумф африканской сборной внёс Яссир Забири, оформивший дубль.

Победа марокканской команды стала настоящей сенсацией турнира, поскольку ранее ни одна африканская страна не побеждала на молодёжных чемпионатах мира. В матче за третье место сборная Колумбии одержала победу над французской командой с минимальным счётом 1:0.

Ранее Life.ru сообщал, что определились 28 из 48 участников предстоящего ЧМ-2026 по футболу. Последними из Африки на турнир вышли сборные Кот-д’Ивуара и Сенегала, одержавшие победы над командами Кении (3:0) и Мавритании (4:0).