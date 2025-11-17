Сборная Украины сыграет в стыковых матчах за право участвовать в ЧМ-2026

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу над командой Исландии в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Встреча, проходившая в Варшаве, завершилась со счётом 2:0 в пользу украинской команды.

Голы в составе победителей были забиты на 83-й минуте Александром Зубковым и на третьей добавленной минуте Алексеем Гуцуляком.

По итогам шести матчей в группе D украинская сборная набрала 10 очков, заняв вторую позицию в турнирной таблице. Первое место досталось команде Франции, которая набрала 16 очков и обеспечила себе прямую путевку на мировой чемпионат. Исландцы с 7 очками расположились на третьей строчке, тогда как сборная Азербайджана с 1 очком замкнула группу.

В стыковых матчах примут участие 16 национальных команд, из которых только четыре получат право выступить на чемпионате мира. Для достижения этой цели каждой команде потребуется одержать две победы в плей-офф. Кроме украинцев, участие в стыковых матчах уже гарантировали сборные Албании, Чехии, Ирландии, Румынии, Северной Ирландии и Швеции. Полный список участников станет известен 18 ноября после завершения всех отборочных матчей.

Чемпионат мира 2026 года впервые в истории примет 48 национальных сборных. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля, а жеребьевка финальной стадии состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

