17 ноября, 03:33

Сборная Украины сыграет в стыковых матчах за право участвовать в ЧМ-2026

Обложка © Freepik / jcomp

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу над командой Исландии в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Встреча, проходившая в Варшаве, завершилась со счётом 2:0 в пользу украинской команды.

Голы в составе победителей были забиты на 83-й минуте Александром Зубковым и на третьей добавленной минуте Алексеем Гуцуляком.

По итогам шести матчей в группе D украинская сборная набрала 10 очков, заняв вторую позицию в турнирной таблице. Первое место досталось команде Франции, которая набрала 16 очков и обеспечила себе прямую путевку на мировой чемпионат. Исландцы с 7 очками расположились на третьей строчке, тогда как сборная Азербайджана с 1 очком замкнула группу.

В стыковых матчах примут участие 16 национальных команд, из которых только четыре получат право выступить на чемпионате мира. Для достижения этой цели каждой команде потребуется одержать две победы в плей-офф. Кроме украинцев, участие в стыковых матчах уже гарантировали сборные Албании, Чехии, Ирландии, Румынии, Северной Ирландии и Швеции. Полный список участников станет известен 18 ноября после завершения всех отборочных матчей.

Чемпионат мира 2026 года впервые в истории примет 48 национальных сборных. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля, а жеребьевка финальной стадии состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Ранее сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счётом 4:1 в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года и завоевала путёвку в финальную часть соревнований. Матч проходил в Италии, 17 ноября, и стал триумфальным для норвежской команды. В составе победителей голами отметились Антонио Нуса (63-я минута), Эрлинг Холанд (78, 80) и Йёрген Ларсен (90+3). За итальянскую сборную единственный мяч забил Франческо Эспозито (11).

Виталий Приходько
