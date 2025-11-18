Рубио: Билет на ЧМ-2026 по футболу не гарантирует получение американской визы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наличие билета на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года не является американской визой и не гарантирует въезд в страну, но предоставляет право на ускоренное рассмотрение визовой заявки. Выступая на заседании рабочей группы по подготовке чемпионата мира в Белом доме, он пояснил, что проверка для владельцев билетов будет проводиться по стандартной процедуре.

Рубио рекомендовал всем потенциальным зрителям подавать документы на визу заблаговременно, не дожидаясь последнего момента. Он также сообщил, что текущий срок ожидания интервью для получения американской визы для обладателей билетов на чемпионат мира составляет от шести до восьми недель.

Ранее Life.ru писал, что сборные Германии и Нидерландов обеспечили себе участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Немецкая команда в заключительном туре группового этапа разгромила Словакию, а голландцы обыграли Литву.