Сборные Германии и Нидерландов отобрались на чемпионат мира по футболу

Сборные Германии и Нидерландов обеспечили себе участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Немецкая команда в заключительном туре группового этапа разгромила Словакию со счётом 6:0, заняв первое место в группе А с 15 очками. Словаки остались на второй строчке и попали в стыковые матчи.

Нидерланды в своей группе уверенно победили Литву со счётом 4:0, набрав 20 очков в восьми матчах и также обеспечив первое место в квартете. Второе место заняла сборная Польши, которая обыграла Мальту (3:2).

Ранее Life.ru сообщал, что украинская сборная сохранила шансы на выход в финальную часть турнира, одержав победу над Исландией и получив право участвовать в стыковых матчах. По итогам шести матчей в группе D украинская сборная набрала 10 очков, заняв вторую позицию в турнирной таблице. В стыках примут участие 16 национальных команд, из которых только четыре получат право выступить на чемпионате мира.