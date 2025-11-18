Клиент букмекеров поставил 500 тысяч на Испанию против Турции в отборе ЧМ-2026

Один из клиентов букмекерской компании сделал крупную ставку в 500 тысяч рублей на победу сборной Испании в предстоящем отборочном матче ЧМ-2026 против Турции. Это крупнейшая индивидуальная ставка на данный поединок, сообщает Legalbet.

Игрок собрал экспресс из четырёх исходов, при этом на победу Испании поставил по коэффициенту 1.20. Общий коэффициент пари — 2.84, чистая прибыль в случае выигрыша — 920 000 рублей.

Подавляющее большинство бетторов (около 98% от общего объёма ставок) также прогнозируют победу Испании. Сам матч Турция — Испания состоится 18 ноября, начало в 22:45 по московскому времени.

Ранее Life.ru писал, что сборные Германии и Нидерландов обеспечили себе участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Немецкая команда в заключительном туре группового этапа разгромила Словакию, а голландцы обыграли Литву.