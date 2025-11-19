Россия и США
19 ноября, 15:16

Аршавин поздравил Адвоката с историческим выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Обложка © ТАСС / Максим Константинов, Сергей Савостьянов

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал попадание команды Кюрасао, тренируемой Диком Адвокатом, в финальную стадию чемпионата мира 2026 года. Слова поздравления Аршавин высказал в беседе с «Чемпионатом».

«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру», — подчеркнул экс-футболист.

По его словам, Адвокат подарил настоящий триумф своей стране. Аршавин дополнил, что ему будет интересно наблюдать за дальнейшими выступлениями команды.

Сборные Шотландии и Австрии поедут на чемпионат мира впервые за 27 лет

Напомним, ранее стало известно, что сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката впервые в истории вышла на ЧМ-2026. Любопытно, что сборную возглавляет экс-тренер «Зенита» и сборной России, который отсутствовал в решающем матче по семейным обстоятельствам.

