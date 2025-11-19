Аршавин поздравил Адвоката с историческим выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал попадание команды Кюрасао, тренируемой Диком Адвокатом, в финальную стадию чемпионата мира 2026 года. Слова поздравления Аршавин высказал в беседе с «Чемпионатом».

«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру», — подчеркнул экс-футболист.

По его словам, Адвокат подарил настоящий триумф своей стране. Аршавин дополнил, что ему будет интересно наблюдать за дальнейшими выступлениями команды.

Напомним, ранее стало известно, что сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката впервые в истории вышла на ЧМ-2026. Любопытно, что сборную возглавляет экс-тренер «Зенита» и сборной России, который отсутствовал в решающем матче по семейным обстоятельствам.