Легенда возвращается на поле: ЦСКА устроит прощальный матч Вагнеру Лаву

ЦСКА проведёт 26 сентября на «ВЭБ Арене» прощальный матч бывшего нападающего команды Вагнера Лава. Об этом сообщил московский клуб.

На поле встретятся команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». За армейцев сыграют Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес и другие бывшие футболисты клуба.

В команду друзей бразильца войдут Жо, Дуду и Даниэл Карвальо, а также экс-игроки сборной Бразилии Луис Фабиано и Клеберсон.

«У клуба не было сомнений: именно ЦСКА обязан достойно проводить легендарного бразильца, забившего 124 мяча и завоевавшего 15 трофеев в составе армейцев», — заявили в клубе.

42-летний Вагнер Лав объявил о завершении карьеры 24 марта. За ЦСКА он с перерывами выступал с 2004 по 2013 год, провёл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

Вместе с армейцами бразилец выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, четырежды становился чемпионом России, шесть раз завоёвывал Кубок страны и четырежды — Суперкубок.

В марте Life.ru писал, что Вагнер Лав завершил карьеру в 41 год. Тогда бразилец опубликовал ролик под названием «Последняя глава», но дату прощального матча ещё не называл. За годы в ЦСКА форвард стал одним из самых титулованных легионеров в истории российского футбола.