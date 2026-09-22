Газзаев и Слуцкий возглавят команды в прощальном матче Вагнера Лава

Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий будут руководить командами в прощальном матче легенды ЦСКА Вагнера Лава. «Легенд ЦСКА» возглавит Газзаев, а «Друзей Вагнера Лава» — Слуцкий, сообщила пресс-служба армейского клуба.

Гала-матч состоится 26 сентября на московской «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:00. На поле выйдут бывшие партнёры Вагнера и другие известные футболисты.

Среди участников уже объявлены братья Алексей и Василий Березуцкие, Элвир Рахимич, Милош Красич, Зоран Тошич и Марк Гонсалес. За команду друзей бразильца также сыграют экс-вратарь «Локомотива» Гильерме и бывшие футболисты сборной Бразилии Ренато Аугусто и Жадсон.

И Газзаев, и Слуцкий хорошо знакомы Вагнеру по совместной работе в ЦСКА. При Газзаеве армейцы в 2005 году первыми среди российских клубов завоевали Кубок УЕФА. В финале со «Спортингом» бразильский форвард забил третий мяч москвичей. Слуцкий тренировал ЦСКА в 2009–2016 годах.

Вагнер Лав завершил профессиональную карьеру весной 2026 года. За ЦСКА он с перерывами выступал с 2004 по 2013 год, провёл 259 матчей и забил 124 мяча. Форвард остаётся вторым бомбардиром в истории клуба.