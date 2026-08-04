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4 августа, 08:57

Футбольный эксперт нарисовал Слуцкому два варианта продолжения тренерской карьеры

Футбольный эксперт Горсков: Слуцкий может продолжить работу в РПЛ или на Кипре

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leonid.slutsky

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leonid.slutsky

После ухода из «Шанхай Шэньхуа» тренер Леонид Слуцкий может возглавить клуб на Кипре или со временем вернуться в Российскую премьер-лигу. Такой прогноз в беседе с 360.ru дал футбольный эксперт Анатолий Горсков.

Наиболее реалистичным зарубежным направлением специалист назвал чемпионат Кипра.

«Там хорошие условия, есть клубы с российскими владельцами», — отметил он.

Возвращение в Россию Горсков также считает вероятным, хотя новый контракт может появиться не сразу.

По мнению эксперта, многолетний успешный опыт Слуцкого в ЦСКА и чемпионские титулы позволяют практически любому клубу РПЛ рассматривать его кандидатуру.

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Ранее Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» после трёх поражений подряд. Последним стал проигрыш «Шэньян Урбан» со счётом 1:3, после которого команда осталась на 12-м месте. Российский специалист работал в клубе с января 2024 года и дважды выиграл Суперкубок Китая.

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Владимир Озеров
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