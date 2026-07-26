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25 июля, 23:09

Проигравший в финале ЧМ-2026 Лионель Месси не сыграет в Матче звёзд MLS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Лионель Месси не примет участия в Матче звёзд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), который состоится 29 июля в американском Шарлотте. Аргентинский форвард «Интер Майами» получил дополнительное время для отдыха после выступления на чемпионате мира.

Вместе с Месси из состава участников был выведен и его одноклубник Родриго де Пауль. Согласно соглашению между MLS и профсоюзом игроков, футболисты, участвовавшие в чемпионате мира, могут получить дополнительный отдых без каких-либо санкций.

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На ЧМ-2026 Месси вместе со сборной Аргентины дошёл до финала, где команда уступила Испании со счётом 0:1 после дополнительного времени. Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес.

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Артём Гапоненко
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