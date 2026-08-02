Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 18:39

Леонид Слуцкий ушёл из «Шанхай Шэньхуа» после трёх поражений подряд

Российский тренер Леонид Слуцкий больше не возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Клуб подтвердил расставание со специалистом после затяжной полосы неудач.

Последней каплей стало воскресное поражение от «Шэньян Урбан» (1:3) — уже третье подряд. Дела у команды идут непросто: после 20 матчей клуб занимает лишь 12-е место. Стоит отметить, что сезон для «Шанхай Шэньхуа» был омрачён не только спортивными результатами, но и январским скандалом: из-за антикоррупционного расследования команда была принудительно лишена 10 очков, что серьёзно ударило по её турнирным амбициям.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года и дважды выиграл с командой Суперкубок Китая

Билеты на первый матч Зидана во главе сборной Франции проданы за сутки
Билеты на первый матч Зидана во главе сборной Франции проданы за сутки

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar