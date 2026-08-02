Леонид Слуцкий ушёл из «Шанхай Шэньхуа» после трёх поражений подряд
Российский тренер Леонид Слуцкий больше не возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Клуб подтвердил расставание со специалистом после затяжной полосы неудач.
Последней каплей стало воскресное поражение от «Шэньян Урбан» (1:3) — уже третье подряд. Дела у команды идут непросто: после 20 матчей клуб занимает лишь 12-е место. Стоит отметить, что сезон для «Шанхай Шэньхуа» был омрачён не только спортивными результатами, но и январским скандалом: из-за антикоррупционного расследования команда была принудительно лишена 10 очков, что серьёзно ударило по её турнирным амбициям.
Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года и дважды выиграл с командой Суперкубок Китая
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