Билеты на первый матч Зидана во главе сборной Франции проданы за сутки

Дебютная домашняя игра сборной Франции под руководством Зинедина Зидана вызвала огромный интерес у болельщиков. Все билеты на встречу с Италией в Лиге наций исчезли с продажи всего за 24 часа. Об этом сообщило издание RMC Sport.

Продажа билетов на первый домашний матч французской команды при новом тренере стартовала днём 31 июля. Уже через 24 часа свободных мест на игру не осталось. Встреча станет первым появлением сборной Франции на поле под руководством Зинедина Зидана перед родными трибунами. Соперником команды в рамках Лиги наций станет Италия.

Матч запланирован на 2 октября и пройдёт в Париже на арене «Стад де Франс». Этот стадион считается крупнейшим в стране и способен принять около 80 тысяч зрителей. Высокий спрос на билеты показал, насколько большой интерес вызвало назначение бывшего капитана сборной Франции на пост главного тренера. Болельщики захотели увидеть начало новой эпохи команды лично.

Ранее сообщалось, что после завершения работы в мадридском «Реале» Зинедин Зидан решил не связывать своё будущее с другими клубами. Специалист признался, что всё это время его главным желанием было возглавить именно сборную Франции. По словам наставника, при необходимости он мог бы рассмотреть краткосрочный проект, пока национальную команду продолжал тренировать Дидье Дешам.