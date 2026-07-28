Дождался своего часа: Зидан признался, что отказывал всем клубам ради сборной Франции

Зинедин Зидан рассказал, что после ухода из мадридского «Реала» не стал принимать предложения от других клубов. По словам специалиста, его главной целью была работа со сборной Франции. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я всегда смотрел на эту команду с позиции будущего главного тренера. Именно поэтому не возглавил ни один клуб. После «Реала» я хотел только работать в сборной», — сказал он.

Зидан отметил, что мог бы согласиться на временный проект, пока действующий тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжал работу на своём посту. После того как Дешам объявил об уходе в январе 2025 года, Зидан практически сразу понял, что хочет стать его преемником. Позже он провёл переговоры с руководством Французской футбольной федерации, после чего стороны достигли договорённости.

Бывший наставник «Реала» подчеркнул, что во время паузы не оставался без дела. Он регулярно смотрел матчи и, по его словам, уделял национальной команде даже больше внимания, чем в период работы в мадридском клубе.

Специалист заявил, что нынешний этап является продолжением его давней мечты. Он прошёл все возрастные сборные Франции в качестве игрока и теперь намерен добиться успеха уже во главе главной команды страны. Зидан добавил, что его главная мотивация — помочь сборной Франции сохранять победный настрой и продолжать добиваться высоких результатов.

Ранее стало известно, что Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции. Для Зидана этот пост стал первым тренерским назначением после пятилетнего перерыва. Последним клубом в его карьере был мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году. За два периода работы в команде француз выиграл 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.