Больше чем легенда спорта: Почему Зидан стал кумиром людей, которые вообще не любят футбол

Недавно стало известно, что Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции, сменив на посту главного тренера Дидье Дешама! К работе с национальной командой легендарный футболист приступит 1 сентября. Но почему это возвращение ждали годами, причём не только футбольные болельщики? Life.ru рассказывает, почему Зизу давно перерос границы спорта и стал человеком, которым восхищаются миллионы.

Чему Зидана научила семья?

Биография Зинедина Зидана: детство в бедном районе Марселя и путь к мировой славе. Фото © Getty Images / Christian Liewig

Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года в Марселе. Родители мальчика переехали во Францию из Алжира, а будущий чемпион рос вместе с тремя братьями и сестрой в небогатом районе Ла-Кастеллан. Отец работал на складе, мать занималась домом и детьми. Именно семья, по словам футболиста, научила его тому, что впоследствии стало основой всей его жизни: работать, не жаловаться и уважать окружающих. Зидан вспоминал, что отец требовал от детей вдвое больше стараний, поскольку семье иммигрантов приходилось постоянно доказывать своё право на уважение. «Мой отец научил меня всему, но прежде всего — ценности уважения», — говорил как-то в интервью спортсмен, вспоминая своё воспитание.

В футбол Зидан влюбился ещё в 1977 году, когда пятилетним мальчиком начал гонять мяч с соседскими детьми на площади Тартан в марсельском районе Ла-Кастеллан. В 1982 году он получил первую лицензию игрока и присоединился к юношеской команде клуба «Сен-Анри», а в 1983-м перешёл в «Сетем-ле-Валлон». В итоге 14-летнего Зидана заметил селекционер «Канна» Жан Варро. Подростка пригласили на просмотр, после которого он остался в академии клуба. Уже 18 мая 1989 года в 16 лет Зидан дебютировал в высшем дивизионе Франции, а 10 февраля 1991-го забил первый гол в профессиональной карьере. Именно с «Канна» начался его путь к вершине мирового футбола.

Почему Зидана уважают болельщики?

Лучшие моменты Зинедина Зидана: знаменитая техника и «марсельская рулетка». Фото © ТАСС / Zuma

Даже человек, совершенно равнодушный к турнирным таблицам, мог остановиться перед экраном матча, если играла сборная Франции и мяч оказывался у Зидана. Многие называют игру спортсмена настоящим танцем на футбольном поле, в котором одновременно чувствуется сила, точность и плавность. Именно поэтому Зизу полюбили болельщики и люди, которые не могли объяснить правила офсайда и не следили за клубными чемпионатами. Чтобы оценить его игру, необязательно было разбираться в тактике. Достаточно было увидеть, как он принимает мяч, одним движением уходит от соперника и превращает футбол в танец.

В 1998 году Зидан стал чемпионом мира и получил «Золотой мяч», а в 2000-м выиграл чемпионат Европы. Позднее, уже в качестве тренера мадридского «Реала», он трижды подряд привёл клуб к победе в Лиге чемпионов: в 2016, 2017 и 2018 годах. Также в памяти фанатов навсегда остались два его гола в финале чемпионата мира 1998 года и фантастический удар с лёта в финале Лиги чемпионов 2002-го. «Я получил много наград и очень этому рад, но я не лучший игрок в мире», — говорил футболист.

Также вы наверняка заметили, что пару раз мы называли Зидана Зизу — это знаменитое прозвище, которое появилось в начале 1990-х в «Бордо». Тренер Роллан Курбис сначала называл его Зиз, а затем услышал, как футболист Жан-Франсуа Даниэль произнёс Зизу, и подхватил этот вариант.

Почему все любят Зидана?

Зинедин Зидан и ассоциация ELA: многолетняя поддержка детей с лейкодистрофиями. Фото © ТАСС / Zuma / Wallis / Starface

Если же задаваться вопросом, почему Зидана любят не только фанаты футбола, то стоит поговорить о его благотворительной деятельности. Более 15 лет футболист был послом доброй воли Программы развития ООН. Вместе с бразильским футболистом Роналдо Зизу участвовал в организации «Матчей против бедности», средства от которых направлялись на гуманитарные и восстановительные проекты в разных странах.

Также с 2000 года Зидан поддерживает Европейскую ассоциацию по борьбе с лейкодистрофиями ELA. Такие редкие наследственные заболевания поражают нервную систему и нередко лишают детей возможности двигаться, говорить и видеть. За четверть века он участвовал в благотворительных аукционах, встречался с семьями заболевших, проводил мероприятия в школах, поднимался на Монблан и даже прыгал с парашютом, чтобы привлечь внимание к работе ELA. «Двадцать три года назад меня попросили помочь и привлечь немного внимания к этой ассоциации. И сегодня мы всё ещё здесь», — говорил Зидан на встрече с подопечными ELA в 2023 году.

Так почему же Зидана обожают даже те, кто совсем не интересуется футболом? Наверное, спортсмена полюбили за талант и человечность, которую он не потерял, даже став звездой футбола. А как вы относитесь к возвращению Зинедина Зидана? Верите ли, что под его руководством сборная Франции снова станет лучшей в мире и всё-таки выиграет следующий чемпионат мира?

Тем временем другая легенда мирового футбола пока вынуждена взять паузу. Лионель Месси получил дополнительное время на восстановление после чемпионата мира и не сыграет в Матче звёзд MLS. Ранее Life.ru рассказал, почему организаторы позволили аргентинцу пропустить встречу без каких-либо санкций.