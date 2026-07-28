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28 июля, 14:30

Больше чем легенда спорта: Почему Зидан стал кумиром людей, которые вообще не любят футбол

Оглавление
Чему Зидана научила семья?
Почему Зидана уважают болельщики?
Почему все любят Зидана?

Почему Зидана обожают даже люди, которые не знают, что такое офсайд, и ни разу не смотрели матч целиком? У феномена Зизу есть несколько неожиданных причин, и футбол среди них далеко не на первом месте! Life.ru рассказывает, как спортсмен стал кумиром миллионов людей.

Феномен Зинедина Зидана: за что легендарного футболиста уважают во всём мире? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / EFKS, Christian Bertrand

Феномен Зинедина Зидана: за что легендарного футболиста уважают во всём мире? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / EFKS, Christian Bertrand

Недавно стало известно, что Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции, сменив на посту главного тренера Дидье Дешама! К работе с национальной командой легендарный футболист приступит 1 сентября. Но почему это возвращение ждали годами, причём не только футбольные болельщики? Life.ru рассказывает, почему Зизу давно перерос границы спорта и стал человеком, которым восхищаются миллионы.

Чему Зидана научила семья?

Биография Зинедина Зидана: детство в бедном районе Марселя и путь к мировой славе. Фото © Getty Images / Christian Liewig

Биография Зинедина Зидана: детство в бедном районе Марселя и путь к мировой славе. Фото © Getty Images / Christian Liewig

Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года в Марселе. Родители мальчика переехали во Францию из Алжира, а будущий чемпион рос вместе с тремя братьями и сестрой в небогатом районе Ла-Кастеллан. Отец работал на складе, мать занималась домом и детьми. Именно семья, по словам футболиста, научила его тому, что впоследствии стало основой всей его жизни: работать, не жаловаться и уважать окружающих. Зидан вспоминал, что отец требовал от детей вдвое больше стараний, поскольку семье иммигрантов приходилось постоянно доказывать своё право на уважение. «Мой отец научил меня всему, но прежде всего — ценности уважения», — говорил как-то в интервью спортсмен, вспоминая своё воспитание.

В футбол Зидан влюбился ещё в 1977 году, когда пятилетним мальчиком начал гонять мяч с соседскими детьми на площади Тартан в марсельском районе Ла-Кастеллан. В 1982 году он получил первую лицензию игрока и присоединился к юношеской команде клуба «Сен-Анри», а в 1983-м перешёл в «Сетем-ле-Валлон». В итоге 14-летнего Зидана заметил селекционер «Канна» Жан Варро. Подростка пригласили на просмотр, после которого он остался в академии клуба. Уже 18 мая 1989 года в 16 лет Зидан дебютировал в высшем дивизионе Франции, а 10 февраля 1991-го забил первый гол в профессиональной карьере. Именно с «Канна» начался его путь к вершине мирового футбола.

Почему Зидана уважают болельщики?

Лучшие моменты Зинедина Зидана: знаменитая техника и «марсельская рулетка». Фото © ТАСС / Zuma

Лучшие моменты Зинедина Зидана: знаменитая техника и «марсельская рулетка». Фото © ТАСС / Zuma

Даже человек, совершенно равнодушный к турнирным таблицам, мог остановиться перед экраном матча, если играла сборная Франции и мяч оказывался у Зидана. Многие называют игру спортсмена настоящим танцем на футбольном поле, в котором одновременно чувствуется сила, точность и плавность. Именно поэтому Зизу полюбили болельщики и люди, которые не могли объяснить правила офсайда и не следили за клубными чемпионатами. Чтобы оценить его игру, необязательно было разбираться в тактике. Достаточно было увидеть, как он принимает мяч, одним движением уходит от соперника и превращает футбол в танец.

В 1998 году Зидан стал чемпионом мира и получил «Золотой мяч», а в 2000-м выиграл чемпионат Европы. Позднее, уже в качестве тренера мадридского «Реала», он трижды подряд привёл клуб к победе в Лиге чемпионов: в 2016, 2017 и 2018 годах. Также в памяти фанатов навсегда остались два его гола в финале чемпионата мира 1998 года и фантастический удар с лёта в финале Лиги чемпионов 2002-го. «Я получил много наград и очень этому рад, но я не лучший игрок в мире», говорил футболист.

Также вы наверняка заметили, что пару раз мы называли Зидана Зизу — это знаменитое прозвище, которое появилось в начале 1990-х в «Бордо». Тренер Роллан Курбис сначала называл его Зиз, а затем услышал, как футболист Жан-Франсуа Даниэль произнёс Зизу, и подхватил этот вариант.

Почему все любят Зидана?

Зинедин Зидан и ассоциация ELA: многолетняя поддержка детей с лейкодистрофиями. Фото © ТАСС / Zuma / Wallis / Starface

Зинедин Зидан и ассоциация ELA: многолетняя поддержка детей с лейкодистрофиями. Фото © ТАСС / Zuma / Wallis / Starface

Если же задаваться вопросом, почему Зидана любят не только фанаты футбола, то стоит поговорить о его благотворительной деятельности. Более 15 лет футболист был послом доброй воли Программы развития ООН. Вместе с бразильским футболистом Роналдо Зизу участвовал в организации «Матчей против бедности», средства от которых направлялись на гуманитарные и восстановительные проекты в разных странах.

Также с 2000 года Зидан поддерживает Европейскую ассоциацию по борьбе с лейкодистрофиями ELA. Такие редкие наследственные заболевания поражают нервную систему и нередко лишают детей возможности двигаться, говорить и видеть. За четверть века он участвовал в благотворительных аукционах, встречался с семьями заболевших, проводил мероприятия в школах, поднимался на Монблан и даже прыгал с парашютом, чтобы привлечь внимание к работе ELA. «Двадцать три года назад меня попросили помочь и привлечь немного внимания к этой ассоциации. И сегодня мы всё ещё здесь», — говорил Зидан на встрече с подопечными ELA в 2023 году.

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Так почему же Зидана обожают даже те, кто совсем не интересуется футболом? Наверное, спортсмена полюбили за талант и человечность, которую он не потерял, даже став звездой футбола. А как вы относитесь к возвращению Зинедина Зидана? Верите ли, что под его руководством сборная Франции снова станет лучшей в мире и всё-таки выиграет следующий чемпионат мира?

Тем временем другая легенда мирового футбола пока вынуждена взять паузу. Лионель Месси получил дополнительное время на восстановление после чемпионата мира и не сыграет в Матче звёзд MLS. Ранее Life.ru рассказал, почему организаторы позволили аргентинцу пропустить встречу без каких-либо санкций.

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Софья Кузнецова
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