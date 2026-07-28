Сури вычеркнула фамилию Круза: Дочь актёра теперь носит второе имя матери

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии знаменитого отца. Теперь 20-летняя девушка записана как Сури Ноэль, пишет Entertainment Weekly.

Изменения обнаружили в регистрационных документах штата Пенсильвания. Ноэль — второе имя Кэти Холмс, которое наследница голливудских звёзд выбрала в качестве новой фамилии. Впервые девушка представилась как Сури Ноэль ещё в 2024 году. Именно такое имя указали в программе её выпускной церемонии в нью-йоркской школе LaGuardia.

Сейчас она учится в Университете Карнеги — Меллона в Питтсбурге и готовится перейти на третий курс. Студентка занимается музыкальным театром и продолжает развиваться в творческой сфере.

На школьном выпускном Сури поддерживала мать, а Том Круз на мероприятии не появился. Актёра не видели на публике вместе с дочерью после развода с Холмс в 2012 году. Сури — единственный общий ребёнок бывших супругов. Она родилась в апреле 2006 года, а после расставания родителей преимущественно жила с матерью в Нью-Йорке.

Отношения Тома Круза с его единственной биологической дочерью Сури прерваны уже более десяти лет. Причиной разрыва стало фанатичное увлечение актера саентологией. После развода родителей в 2012 году Кэти Холмс получила единоличную опеку над ребенком и переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы вывести дочь из-под влияния окружения мужа. Последняя их совместная публичная поездка состоялась в Диснейленд сразу после расставания пары. С тех пор Том Круз практически исчез из жизни девочки.

Внутренние правила Церкви Саентологии предполагают отказ от общения с родственниками («отсечение»), которые не поддерживают учение или пытаются покинуть организацию. Инсайдеры утверждают, что Круз пытался приобщить дочь к религии и настаивал на её обучении в профильной школе, но встретил жёсткий отпор со стороны бывшей супруги.

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс также перестал использовать фамилию отца. В его школьном аттестате была указана только фамилия Джоли, от которой ранее неофициально или юридически отказались и другие дети актёров.