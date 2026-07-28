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28 июля, 13:52

Блогер и игрок в Minecraft Эдисон Перец открыл ИП в России

Обложка © Telegram / EDISON FAMILY

Обложка © Telegram / EDISON FAMILY

Популярный видеоблогер и стример Эдуард Перец, известный как EdisonPts, зарегистрировал статус ИП в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно юридическим документам, ИП было оформлено 15 июня 2026 года в Новосибирске. Основным видом деятельности указано распространение рекламы пользователем социальной сети.

Дополнительными направлениями стали розничная торговля одеждой в специализированных магазинах и распространение информации пользователем социальной сети.

Эдисон Перец родился в городе Мукачево Закарпатской области Украины. Он получил известность благодаря роликам по Minecraft и стримам с донатами.

Блогер развивает каналы EdisonPts и «Эдисон Перец», у которых суммарно более 22 млн подписчиков. С 2017 года он живёт в России.

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Дарья Денисова
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