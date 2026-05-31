ИП Mia Moyka прекратило работу, не просуществовав и года

Российская исполнительница Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) решила закрыть своё индивидуальное предприятие. Оно вело деятельность в сфере сельского хозяйства, выяснило РИА «Новости».

Осенью прошлого года артистка внесла коррективы в реестры, расширив деятельность ИП на аграрную сферу. В планах певицы было разведение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и птицы, а также выращивание зерна и рассады.

Однако в конце мая, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Бойко подала заявление о прекращении работы. Таким образом, агробизнес просуществовал менее года.

Помимо фермерства, ИП позволяло Марии заниматься исполнительским искусством, фотографией, звукозаписью и даже розничной торговлей. Причины закрытия предприятия не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские судебные приставы объявили в розыск 27-летнего Семёна Шмелёва — зятя юмориста Михаила Шаца*, который вместе с супругой Софьей перебрался в Португалию после начала спецоперации. Молодой человек вовремя не закрыл своё индивидуальное предприятие, из-за чего за несколько лет накопилась существенная налоговая задолженность.

